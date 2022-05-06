Destan'ın başrolü diziye veda ediyor! Çorap söküğüne döndü, buz kesen 2 bomba ayrılık yaşanacak! 2. sezona yeni karakterler ve yeni hikaye!

Destan dizinde üzen veda! Yolun sonuna geldi. ATV'nin sevilen dizisi Destan ayrılık haberi ile gündeme bomba gibi düştü. Bozdağ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Fethi Bayram ve Ali Aytaç Sakal üstleniyor. Senaristliğini de Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz kaleme alıyor. Sezon finaline az bir süre kalan iddialı dizinin 2. sezonu hakkında detaylar da gelmeye başladı. Buna göre Batuga karakterini canlandıran ünlü oyuncu Edip Tepeli Destan dizisinden gidiyor. İşte detaylar...
DESTAN'IN BAŞROLU DİZİYE VEDA EDİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Batuga'ya hayat veren ünlü oyuncu Edip Tepeli projeye veda edecek.
YENİ KARAKTERLER GELİYOR
Fenomen dizi 2.sezonda yenilenen hikâye ve karakterleriyle ekran yolculuğuna devam edecek.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Ebru Şahin'in "Akkız" karakterine hayat verdiği dizide yaşanacak gelişmeler büyük heyecan yarattı.