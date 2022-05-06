ATV ekranlarının kısa sürede sevilen yapımları arasında giren Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal neden dizide yok? Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede?
CİHAN ÜNAL NEDEN DİZİDE YOK?
Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.
YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KİM?
Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.
Cihan Ünal (Kumandan)
Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.