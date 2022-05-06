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    • Magazin
    • 06.05.2022 22:18
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    • 06.05.2022 22:21
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    Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede?

    Cihan Ünal neden dizide yok, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son bölümde ﻿ Doğan’ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam’ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? bu akşam yeni bölümle belli oldu. Öte yandan Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak edildi. Peki, Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede? İşte merak edilenler!

    Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede?

    ATV ekranlarının kısa sürede sevilen yapımları arasında giren Yalnız Kurt dizisinde Cihan Ünal neden dizide yok? Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede?

    CİHAN ÜNAL NEDEN DİZİDE YOK?

    Cihan Ünal'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

    YALNIZ KURT DAVUT BAHADIR KİM?

    Kumandan Davut Bahadır karakterini "Cihan Ünal" canlandırmaktadır.

    Cihan Ünal (Kumandan)

    Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

        15.Bölüm:

        ﻿ Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı? Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir.

        Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir? Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir. İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır. Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi?

        Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi?

        Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?
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        Haberler Magazin Cihan Ünal Yalnız Kurt ayrıldı mı? Cihan Ünal diziden ayrıldı mı? Yalnız Kurt Davut öldü mü, nerede?
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