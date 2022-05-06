Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü evine geri dönüyor! Teklifi kabul etti hayranları zil takıp oynayacak

Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla fırtına estirmeye devam ediyor. Tims&B Productions imzalı dizi ATV'de her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları fenomen dizi'den Vahide Perçin'in gidişi izleyicileri bir hayli üzmüştü. Perçin şimdi yeni projesiyle çok konuşulacak.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre başka projelerde göremediğimiz Vahide Perçin'in yeni projesi nihayet belli oldu. Hayranlarının ekranlarda görmeyi özlediği oyuncu yeniden evine dönüyor.
Vahide Perçin yeni sezonda Hakime Hanım dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Proje hakkında detaylar ise yavaş yavaş netleşiyor. Hakime dizisinin yeni sezonda izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
YENİ PROJESİYLE GÜMGÜR GÜMBÜR GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Vahide Perçin, Bir Zamanlar Çukurova'nın da yapımcılığını üstlenen Tims&B şirketinin yeni projesi olan Hakime Hanım dizisinde rol alacak.
HAKİME HANIM'IN KADROSU
Dizinin cast çalışmaları sürüyor. Hakime Hanım'ın senaryosunu Ayfer Tunç yazarken yönetmenliğini de Emre Aybek üstleniyor.