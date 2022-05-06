Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü evine geri dönüyor! Teklifi kabul etti hayranları zil takıp oynayacak

Gözyaşlarının dinmediği Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla fırtına estirmeye devam ediyor. Tims&B Productions imzalı dizi ATV'de her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'nın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları fenomen dizi'den Vahide Perçin'in gidişi izleyicileri bir hayli üzmüştü. Perçin şimdi yeni projesiyle çok konuşulacak.