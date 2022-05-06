6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu?

Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonuçları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı ise bu akşam yapılacak konsey sonucunda belli olacak.