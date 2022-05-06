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    • Magazin
    • 06.05.2022 21:53
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    • 06.05.2022 21:53
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    6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu?

    Bu akşam survivor eleme adayı merak edilerek araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı ise bu akşam yapılacak konsey sonucunda belli olacak. Peki, 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? Survivor eleme adayları kim oldu? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    6 Mayıs Survivor’da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu sonuçları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı ise bu akşam yapılacak konsey sonucunda belli olacak.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı. 5 Mayıs akşamı yaşanan konseyin ardından Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Merve ve Parviz'in sakatlıkları sebebiyle diskalifiye edilmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağı belirtildi. Eleme konseyinin 10 Mayıs Salı akşamı yapılması bekleniyor.

        Bu hafta 3 dokunulmazlık, haftaya 3 dokunulmazlık oyunu oynanacak ve ardından toplamda 6 eleme adayının ardından bir isim yarışmaya veda edecek.
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        Haberler Magazin 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? Survivor eleme adayı kim oldu? Parviz ve Merve diskalifiye mi oldu?
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