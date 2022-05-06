6 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? 6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Büyük ödül 15 bin TL olarak açıklandı. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'de cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklanacak. En yüksek puanı alan isimle birlikte 15 bin TL'nin sahibi belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Yavuz oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI
1. gün yarışmacısı : Yağmur Hanım
2. gün yarışmacısı : Mahmut Bey
3. gün yarışmacısı : Yalçın Bey
4. gün yarışmacısı : Aysel Hanım
5. gün yarışmacısı : Dilan Zeycan Hanım