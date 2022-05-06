6 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? 6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Büyük ödül 15 bin TL olarak açıklandı. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...