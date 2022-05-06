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    • Magazin
    • 06.05.2022 17:51
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    • 06.05.2022 17:51
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    6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? 6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...

    6 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim merak ediliyor. 5 yarışmacının yarıştığı programda bugün bir kişi 15 bin TL'yi alacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte son dakika 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    takvim.com.tr
    6 Mayıs Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim 1. oldu? 6 Mayıs Yemekteyiz puan durumu! Büyük ödül 15 bin TL...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın sonuna gelindi. Bugün kazanan yarışmacı belli olacak. Büyük ödül 15 bin TL olarak açıklandı. Hafta içi her gün bir yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergileyip haftanın en yüksek puanını almaya çalıştığı programda kazanan isim merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 6 Mayıs Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Yemekteyiz'de cuma günü puanlama anından sonra bir haftalık oylar açıklanacak. En yüksek puanı alan isimle birlikte 15 bin TL'nin sahibi belli olacak.

    GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Yavuz oldu.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

    1. gün yarışmacısı : Yağmur Hanım

    2. gün yarışmacısı : Mahmut Bey

    3. gün yarışmacısı : Yalçın Bey

    4. gün yarışmacısı : Aysel Hanım

    5. gün yarışmacısı : Dilan Zeycan Hanım



        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.



        Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

        Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
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