SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU? 5 Mayıs Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı? soruları Survivor 96. bölüm fragmanı yayımlanmasının ardından gündeme geldi. Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın'ın büyük bir kaza geçirdi. "Bitti..." diyerek diyerek ağlayan Merve Aydın herkesi şoke etti. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın konseydeki bir konuşması da yayımlandı. Ilıcalı'nın sözleri sonrası merak iyice arttı. İşte 5 Mayıs Survivor'da yaşananlar...
SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU?
TV8 kanalında yayınlanan Survivor 96. bölümüyle 5 Mayıs akşamı ekranlara geliyor. Yarışmanın fragmanı az önce yayımlandı. Fragmanda Merve Aydın'ın sakatlığı gündem oldu.
Merve'nin acılar içinde kıvranırken 'Bitti. Anne sana söz verdim. Anne ne olursa olsun...'' diye bağırıyor. Bu esnada diğer Survivor yarışmacılar da gözyaşlarına boğuluyor.
5 MAYIS MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?
96. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz" dediği görülüyor.
Bu da akıllara Merve yarışmaya veda mı ediyor? sorusunu getiriyor. Ancak henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölüm ile birlikte Merve Aydın'ın son durumu netlik kazanacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.