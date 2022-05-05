SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU? 5 Mayıs Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı?

SURVİVOR MERVE AYDIN SAKATLANDI MI, NASIL, NERESİNDEN SAKATLANDI?

Merve rakibi Nisa ile yarışırken merdiven çıkma aşamasında sakatlık geçirdi. Ancak henüz sağlık durumu bilinmiyor. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Merve Aydın hakkındaki bilgilere ulaşılacak. Yeni gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy İstanbul'da dünyaya geldi.

2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında ikinci gümüş madalyasını da kazanmıştır. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını da geçmiştir. Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2.seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi. 12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 m Türkiye rekorunun sahibidir. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle bu alandaki açıkhava Türkiye rekorunu da elinde bulundurmaktadır.