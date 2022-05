SURVİVOR MERVE AYDIN'A NE OLDU? 5 Mayıs Survivor Merve diskalifiye mi oldu, elendi mi? Merve Aydın sakatlandı mı, neden, nereden sakatlandı?

2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılan Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer aldı. 22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 15 Şubat 2018'de tv8'de all-star-gönüllüler konsepti ile başlayan Survivor 2018'de All Star takımında yer almıştır. 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir. 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.

En iyi dereceleri

*200 m: 24.94 (2009)

*300 m: 38.48 (2009)

*400 m: 53.48 (2009)

*800 m: 2.00.23 (2012)

*1000 m: 2.42.51 (2010)

*400 m salon: 55.35 (2012)

*800 m salon: 2.01.19 (2012)

*4x400 m: 3.29.42 (2011)