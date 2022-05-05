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    • 06.05.2022 00:19
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    Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli? Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışması Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın'ın bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinde sakatlanması sonrasında yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilir oldu. İzleyiciler hayatına dair bilgiler de öğrenmek istiyor. Peki Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    Merve Aydın kimdir?

    Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli? Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen ve bugünkü dokunulmazlık mücadelesinde güçlü performansıyla dikkat çeken Merve Aydın'ın sakatlanması herkesi üzdü ve gündem konusu oldu. İşte hayatına ve sağlık durumuna dair tüm bilgiler...

    MERVE AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Nefes kesen mücadele sırasında Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı. İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

    Survivor Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti.

    Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Merve Aydın'ın son durumunu açıkladı.

    Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Tarihi bir oyun tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan sağlığımızıdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi.

    Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama bir mucize var mı diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor.

        SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

        Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta mesafe koşucusu olan 1.80 boyundaki Merve Aydın, 800 metre açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'na katılan Merve Aydın, sakatlanmasına rağmen yarışa devam ederek büyük ses getirmiştir.

        2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanan Merve Aydın, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) 2.lik elde etmiştir ve gümüş madalyanın sahibi olmuştur. Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya – Olimpiyat B barajını geçerek başarılarına bir yenisini daha eklemiştir.

        Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan Merve Aydın, yarıştığı esnada sakatlanarak serisini sonuncu olarak tamamlamıştır fakat yarışmayı bırakmamıştır. Bu nedenle, sakatlık acısı nedeniyle ağlayarak yarışa devam ederek parkuru tamamlaması ile gündeme gelmiştir.

        12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta koştuğu 2:00.23'lük derece ile 800 metre Türkiye rekorunun sahibi olmuştur. 2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda 3.29.42'lik derecesiyle ( Birsen Bekgöz, Pınar Saka ve Meliz Redif ile birlikte) bu alandaki açık hava Türkiye rekorunu da kazanmıştır.

        2013 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bana Her Şey Yakışır" programına katılan Merve Aydın, 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Dominik'te 111 gün kaldıktan sonra, Ahmet Dursun adlı yarışmacı ile birlikte 3.lük elde etmiştir.

        22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'de bir kez daha mücadele ederek; Survivor All Star'da finale kalan Merve Aydın, 3 Temmuz'da yapılan finali 2.lik ile tamamlamıştır. 2015 yılında ise Rexona reklamında oynamıştır.

        Survivor 2018'de All Star'da da yer alan Merve Aydın,1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile evlenmiştir ve 21 Ağustos 2019'da ''MERVE AYDIN SPOR OKULU'' adı altında birçok branşın yer aldığı bir spor okulu açmıştır.
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        Haberler Magazin Merve Aydın kimdir? Survivor All Star Merve Aydın kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, kiminle evli? Merve Aydın'ın sağlık durumu nasıl?
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