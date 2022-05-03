Müjde EDHO'nun Hızır Reis'inden! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı niteliğinde olacak! Senaryo yeniden! Kadrosuyla heyecanlandırdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerini doldurmaya geliyor. ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları EDHO'nun final yapması izleyicilerini derinden üzmüştü. Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı dizi hafızalarda yer edinirken güzel bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı niteliğinde olacak. Kadrosuyla heyecanlandırdı. Müjde EDHO'nun Hızır Reis'inden! İşte detaylar...
EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca ve yönetmeni Onur Tan yeni bir dizi için harekete geçti. ATV'de yayınlanacak dizi hakkında detaylar tek tek gün yüzüne çıkıyor.
Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kuran ikili yeni dizinin çekimleri için çalışmalara başlıyor. İddiaya göre oyuncular Haziran ayında sete girecek ve dizi Eylül ayında atv ekranlarında olacak.
SENARYO YENİDEN!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, yeni dizisi için kolları sıvadı. Onur Tan ve Oktay Kaynarca'nın senaryosunun başına birlikte oturacağı dizinin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı niteliğinde olacağı konuşuluyor. Yeni projenin EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak şekilde tasarlandığı da iddia edilenler arasında.
Şimdi neler olup biteceği ve ortaya nasıl bir dizi çıkacağı merak edilirken, dizi hakkında yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.