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    • Magazin
    • 03.05.2022 16:44
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    • 03.05.2022 16:44
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    Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık, ipin ucu kaçtı bir kere! Pelin Akil'den sonra 2 başrol daha gidiyor! Hikaye komple değişiyor

    TRT 1'de Perşembe günleri seyirciyle buluşan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. İddialı diziden üzen ayrılık haberi geldi. Oyunculuğu ile kısa sürede seyircinin taktirini toplayan o oyuncu diziye veda ediyor. Geçtiğimiz haftalarda güzel oyuncu Pelin Akil'in gidişi çok konuşulmuştu. Bu hafta yeni bir ismin daha diziden ayrılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dzisinde seyirciyi şok eden 2 ayrılık! Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı sevilen diziden kara haber geldi. Pelin Akil'in ayrılığı henüz taze iken 2 yeni veda gündeme bomba gibi düştü. Sezon finali yapmaya hazırlanan diziden 2 kişinin ayrılacağı iddia edildi. Bir oyuncunun gidişi kesinleşirken diğer oyuncunun vedası iddia olarak kaldı. Peki kim bu oyuncular?

    BARBAROSLAR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

    TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yaprak dökümü devam ediyor. Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok konuşulan dizi son günlerde art arda yaşanan vedalarla gündemde yer alıyor.

    PELİN AKİL'İN GİDİŞİ YETMEDİ BU KEZ DE...

    7 Nisan tarihinde ekrana gelen fenomen dizinin 26. bölümünde yararlanan İsabel karakteri diziye veda etti. Dizide İsabel rolüne hayat veren Akil, 30. bölümde ekipten ayrıldı.

    1-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pelin Akil'in ardından diziye 31. bölümde Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan da veda edecek.

    2-CEMRE GÜMELİ

    Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in yazdığı dizinin 32. bölümünde bir ayrılık daha yaşanacak. Dizinin Meryem'i Cemre Gümeli ekibe veda edecek.

    HİKAYESİ DEĞİŞECEK

    Berat Özdoğan'ın yönettiği "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı"nın önümündeki sezon Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikâyesiyle yayın hayatına devam etmesi planlanıyor.
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    Haberler Magazin Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık, ipin ucu kaçtı bir kere! Pelin Akil'den sonra 2 başrol daha gidiyor! Hikaye komple değişiyor
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