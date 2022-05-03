Barbaroslar dizisinde 2 flaş ayrılık, ipin ucu kaçtı bir kere! Pelin Akil'den sonra 2 başrol daha gidiyor! Hikaye komple değişiyor

BARBAROSLAR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda yaprak dökümü devam ediyor. Dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok konuşulan dizi son günlerde art arda yaşanan vedalarla gündemde yer alıyor.

PELİN AKİL'İN GİDİŞİ YETMEDİ BU KEZ DE...

7 Nisan tarihinde ekrana gelen fenomen dizinin 26. bölümünde yararlanan İsabel karakteri diziye veda etti. Dizide İsabel rolüne hayat veren Akil, 30. bölümde ekipten ayrıldı.

1-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pelin Akil'in ardından diziye 31. bölümde Oruç Reis'e hayat veren Engin Altan Düzyatan da veda edecek.