Üç Kuruş'ta işler rayından çıktı! Başrol oyuncusu finalden önce diziyi terk ediyor! Seyirciyi şoke eden haber! Kimse bunu beklemiyordu

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL YAPACAK!

Macerasına büyük umutlarla başlayan Üç Kuruş dizisinden kötü haber geldi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizi final yapacak.

Reyting sonuçlarına göre istenilen başarıyı yakalayamayan dizi için alınan kritik karar izleyicilerini üzdü. Final öncesi ise başrol oyuncularından biri diziye veda ediyor.