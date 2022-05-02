Üç Kuruş'ta işler rayından çıktı! Başrol oyuncusu finalden önce diziyi terk ediyor! Seyirciyi şoke eden haber! Kimse bunu beklemiyordu

Üç Kuruş dizisinde işler rayından çıktı. Pazartesi akşamları Show TV'de izleyicisiyle buluşan Üç Kuruş finale doğru adım adım gidiyor. İlk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan dizi reytinglerde istenen başarıyı gösteremedi. Çukur dizisinde benzer bir ilgi göreceği düşünülen dizi için 28. bölümde final yapma kararı alındı. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi hüsrana uğradı.
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ FİNAL YAPACAK!
Macerasına büyük umutlarla başlayan Üç Kuruş dizisinden kötü haber geldi. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizi final yapacak.
Reyting sonuçlarına göre istenilen başarıyı yakalayamayan dizi için alınan kritik karar izleyicilerini üzdü. Final öncesi ise başrol oyuncularından biri diziye veda ediyor.
ÜÇ KURUŞ'UN BAHARI NESRİN CAVADZADE GİDİYOR!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Bahar'ı Nesrin Cavadzade projeden büyük final öncesi ayrılacak.
Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci gibi başarılı isimleri buluşturan diziden bayram sonrası ayrılacak.
Bayramda dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.