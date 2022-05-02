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    • Magazin
    • 02.05.2022 10:29
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    • 02.05.2022 10:50
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    Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Konseyde ismi çıkan...

    TV8'in fenomen yarışmasını dün akşam izlemeyi kaçıranlar Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Zorlu parkur mücadelesinin ardından heyecan dolu bir ada konseyi vardı ve kaybeden takım elenmesi yönünde bir isim söylemek durumunda kaldı. Peki dün akşamki dokunulmazlık mücadelesini Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi kazandı? Konseyde ismi çıkan yarışmacı hangisi oldu. İşte Survivor ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

    Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Konseyde ismi çıkan hangi yarışmacı oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. akşam kuşağının severek izlenen yarışması Survivor'un her bölümü heyecan dolu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, eleme adayının kim olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir.

    1 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi. Sema'nın Nisa'ya karşı aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-6 skorla ünlüler kazandı.

    İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı Anıl'ın aldığı sayı ile öne geçerek avantaj elde etti. Nefes kesen oyun sırasında Adem ve Hikmet arasında tansiyon yine yükseldi. Batuhan'ın Berkan karşısında aldığı sayı ile erkekler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. 2-2- eşitliğin olmasından dolay bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında Seda-Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise hem 5/6 yapan hem de finali yapan Atakan'a verildi.

        SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        3. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ünlüler takımında ismi yazılan yarışmacılar 5 oyla Ayşe ve 1 oyla Sude oldu. Bu sonuçla Ayşe Survivor'da bir kez daha eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı oldu.

        Potaya giren Ayşe Yüksel, "Bu yokluk adasını artık alışkanlık haline getirmek beni üzüyor. Performans olarak düşüğüm arkadaşlarıma diyecek bir şey yok. Gideceğim bakalım beni ne karşılayacak soğuk, yağmur, yılan artık ne varsa..." sözleri ile adeta sitemde bulundu.
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