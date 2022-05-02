Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Konseyde ismi çıkan...

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?



3. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ünlüler takımında ismi yazılan yarışmacılar 5 oyla Ayşe ve 1 oyla Sude oldu. Bu sonuçla Ayşe Survivor'da bir kez daha eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı oldu.

Potaya giren Ayşe Yüksel, "Bu yokluk adasını artık alışkanlık haline getirmek beni üzüyor. Performans olarak düşüğüm arkadaşlarıma diyecek bir şey yok. Gideceğim bakalım beni ne karşılayacak soğuk, yağmur, yılan artık ne varsa..." sözleri ile adeta sitemde bulundu.