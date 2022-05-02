Survivor All Star eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Konseyde ismi çıkan hangi yarışmacı oldu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. akşam kuşağının severek izlenen yarışması Survivor'un her bölümü heyecan dolu ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, eleme adayının kim olduğunu öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir.
1 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi. Sema'nın Nisa'ya karşı aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-6 skorla ünlüler kazandı.
İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı Anıl'ın aldığı sayı ile öne geçerek avantaj elde etti. Nefes kesen oyun sırasında Adem ve Hikmet arasında tansiyon yine yükseldi. Batuhan'ın Berkan karşısında aldığı sayı ile erkekler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. 2-2- eşitliğin olmasından dolay bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında Seda-Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise hem 5/6 yapan hem de finali yapan Atakan'a verildi.