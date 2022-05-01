Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği? Yeni sevgilisi Şarkıcı Maya kim, kaç yaşında?

Şarkıcı Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili ayrıldıktan sonra Serkan Kodaloğlu önce Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile görüntülendi.

Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yiyen Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca sevgili oldular derken bu kez ortaya bambaşka bir fotoğraf atıldı.

İş insanı son olarak Maya ile el ele görüntülendi. Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Serkan Kodaloğlu ile birlikte olduğunu duyurdu.

Akşam yemeğine çıkan ikilinin samimi halleri ve el ele tutuşması dikkat çekti.