Petek Dinçöz'ün eski eşi Serkan Kodaloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği? Yeni sevgilisi Şarkıcı Maya kim, kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor. 2014 yılında nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve iş insanı Serkan Kodaloğlu geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Kodaloğlu yeni sevgilisi ile poz verdi magazin dünyası sallandı.
Şarkıcı Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde bitirmişti. İrfan Aslan adında bir erkek çocukları bulunan ikili ayrıldıktan sonra Serkan Kodaloğlu önce Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile görüntülendi.
Tarabya'da bir mekanda baş başa yemek yiyen Serkan Kodaloğlu ve Iman Casablanca sevgili oldular derken bu kez ortaya bambaşka bir fotoğraf atıldı.
İş insanı son olarak Maya ile el ele görüntülendi. Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Serkan Kodaloğlu ile birlikte olduğunu duyurdu.
Akşam yemeğine çıkan ikilinin samimi halleri ve el ele tutuşması dikkat çekti.
PETEK DİNÇÖZ'ÜN ESKİ EŞİ SERKAN KODALOĞLU KİMDİR?
Serkan Kodaloğlu 1974 yılında dünyaya geldi. İş insanı Serkan Kodaloğlu, İrfan Home Mağazalar Zinciri yönetim kurulu başkanıdır.
Ünlü sanatçı Petek Dinçöz ile evli olan başarılı iş insanı Serkan Kodaloğlu aslen Ispartalıdır.
Petek Dinçöz ile evliliğinden 2015 yılında dünyaya gelen İrfan Aslan Kodaloğlu isminde bir oğlu vardır.