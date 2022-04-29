TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü başladı önü alınamıyor. Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan'ın ölümünün ardından bu kez ajan Ceren'in sonu geldi. Halit Başkan'ın kızı olduğu ortaya çıkan Ceren babasının silahından çıkan kurşunla öldü. Ortalığın iyice karıştığı dizide bu kez Serdar'ın başı dertte. Ava giderken avlanan Serdar namlunun ucunda. Peki Serdar ölecek mi? İşte son gelişmeler...
ÖLÜMÜ BABASININ ELİNDEN OLDU!
Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun hayat verdiği Ceren karakteri 44. bölümde öldü. Halit Başkan ajan Ceren'in kızı olduğunu öğrendi.
Karşı karşıya gelen baba-kız son kez konuştu. Ceren'in 'Gidelim buralardan baba' sözleri diziye damga vurdu.
Halit Başkan gözünü kararttı ve bir el ateş etti. Boynundan vurulan Ceren son nefesini verdi. İzleyiciye duygu dolu anlar yaşatan o sahnenin hemen ardından Serdar'ın başına gelenler endişe yarattı.
EKİP DARMA DUMAN OLDU
Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.
Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.