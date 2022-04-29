Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? MFÖ Özkan Uğur'un hastalığı ne? Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.
ÖZKAN UĞUR'UN HASTALIĞI NE?
MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım.