Destan dizisinde bomba ayrılık! Hikayesi sona eriyor vedası iç yakacak! Cesedi görünce ok yemiş gibi kaldı ''Bu kadarcık yaraya mı uyudun''

ATV'nin sevilen dizisi Destan'da bir oyuncu diziye veda ediyor. Bozdağ Film imzalı Destan 21. bölüme kadar ilgi ile izlendi. 2. sezon için onay alan dizide kadroya güncelleme yapılıyor. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide 2. sezon kimlerin olmayacağı belli oldu. Başarılı oyuncu Elif Doğan'ın canlandırdığı Tutkun karakterinin hikayesi sona eriyor. Dizinin takipçileri kadrodan başka kimlerin ayrılacağını merak etmeye başladı.
DESTAN'DA İZLEYİCİYİ ÜZEN GELİŞME
ATV'nin fenomen dizisi Destan sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi ikinci sezon için onay aldı. Sezon finaline az bir süre kala diziden ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Dizide Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan Destan'a veda edecek. Yaşanacak bu ayrılık izleyiciyi üzen gelişmelerden biri olacak.
Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.
Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.
OK YEMİŞ GİBİ KALDI
Akkız, Temur, Saltuk, Sırma, Yaman ve Alaca perişan bir halde bütün ormanı ararlar. Temur, ırmak kenarında çalı çırpının arasına gizlenmiş bir kol görür ve bir anda ok yemiş gibi kalır. Çalıların arasından görünen kol Tutkun'undur.
Tutkun'un cansız bedenini kolları arasına alan Temur'un "Sadece ufak bir sıyrık. İyi olacaksın tamam mı? İyi olacaksın! Tutkun aydı, bu kadarcık yaraya mı uyudun, aydı kendine gel" sözleri üzerine Saltuk ile Akkız birbirlerine bakarlar acı içinde. Saltuk, Temur'un yanına çökerek Tutkun'un uçmağa vardığını söyler.
''UÇMAKTA BEKLE BENİ OLUR MU?''
Tutkun için Yaman ve Saltuk kurgan kazarlar. Acıdan kahrolan Temur, Tutkun'u keçeye sarar. Saltuk ve Yaman, Tutkun'u kaldırır, kurgan içindeki Temur'a uzatır. Temur Tutkun'u kurgana yatırır. Kılıcıyla kendi saçından bir tutam keser, keçenin üzerine koyar. Tutkun'un saçından bir tutam keser, avcunda sıkar. Son bir veda bakışı atan Temur, Tutkun'un kulağına fısıldar: "Uçmakta bekle beni. Olur mu?"