Reyting kurbanı oldu final yapıyor! İddialı dizi hakkında kötü haber geldi! Ve kaçınılmaz son! Oğlum dizisi final tarihi...

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Oğlum dizisinde Melike ve İlyas çifti çocukları ile birlikte Şile'de yaşayan bir ailedir. Melike o gün ilk maaşını alır ve kendi parasını kazanmanın mutluluğuyla mağaza vitrinleri arasında gezerken saati unutacaktır.

Kaan ise okul çıkışında annesinin kendini almasını beklemektedir. Bu sırada Kaan küçük bir kirpi görür ve onu takip etmeye başlar. Kirpinin arkasından giden küçük çocuk kendini parkta bulur.

Diğer yandan Tuğrul ve Zeynep çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan ve ailesi ile iletişimi fazlaca kopuk bir çocuktur.