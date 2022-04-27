Baba dizisinde İlhan'ı yıkıma uğratan ölüm! Sinsice geldi haince öldürdü! Ünlü oyuncu diziden apar topar ayrıldı! Cenazesi kalktı

MACİT KOPER DİZİDEN AYRILDI

Baba dizisinde Ferit Karaçam'a usta oyuncu Macit Koper hayat verdi. Dizi gereği ölen Koper, kadrodan ayrıldı.

Baba izleyicileri ise sosyal medyadan tepki gösterdi. "İlhan'a ilk defa oğluymuş gibi davrandığı gece ölen Ferit Karaçam","Kırk yılın başı babalık yapacağın tuttu onda da öldün", "Ölemezsin be adam", "Tam da değişmişti" yorumları geldi.

FERİT KARAÇAM'I KİM ÖLDÜRDÜ?

"Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla bekleniyor.