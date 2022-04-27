Baba dizisinde İlhan'ı yıkıma uğratan ölüm! Sinsice geldi haince öldürdü! Ünlü oyuncu diziden apar topar ayrıldı! Cenazesi kalktı

Baba dizisi bir önceki gün yeni bölümüyle izleyicinin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi her bölümüyle büyük ilgi görüyor. Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Nihan Okutucu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Cem Uslu, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.
Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu edinen Baba dizisi 11. bölümüyle çok konuşuldu.
İlhan ve Büşra'nın düğününde yer yerinden oynadı. İlhan'ın dünyası başına yıkıldı.
BABA DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!
Felçli Ferit Karaçam havuz başında tek başına otururken bir kişi tarafından itildi.
Ferit Karaçam'ı havuzda gören Kadir ise havuza atlayarak onu çıkardı. Ancak İlhan'ın babası Ferit Karaçam hayatını kaybetti.
MACİT KOPER DİZİDEN AYRILDI
Baba dizisinde Ferit Karaçam'a usta oyuncu Macit Koper hayat verdi. Dizi gereği ölen Koper, kadrodan ayrıldı.
Baba izleyicileri ise sosyal medyadan tepki gösterdi. "İlhan'a ilk defa oğluymuş gibi davrandığı gece ölen Ferit Karaçam","Kırk yılın başı babalık yapacağın tuttu onda da öldün", "Ölemezsin be adam", "Tam da değişmişti" yorumları geldi.
FERİT KARAÇAM'I KİM ÖLDÜRDÜ?
"Ferit Karaçam'ı havuza iten kişi kim?" sorusunun yanıtı ise büyük bir merakla bekleniyor.