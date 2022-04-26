Senaryosu tıkanan Sadakatsiz dizinin fişi çekildi! 65 ülkede yayınlanmış, İspanya'da 3 ödüle layık görülmüştü! Hikayesi bayatlayınca final gecikmedi

'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi final yapacak. Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz ekranlara önümüzdeki ay veda ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilk bölümden itibaren ilgi ile takip edilen dizi artık reytinglerde alt sıralarda yer alıyor. Hal böyle olunca final yapma kararı alındı. Peki Sadakatsiz ne zaman final yapacak?
Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in ünü ülke dışında taştı. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in ikinci sezonu 65 ülkede yayınlandı. Bu başarı hem oyuncuları hem de diziye emek veren herkesi mutlu etti.
Hatta İspanya'da rekor kıran Sadakatsiz, 'En İyi Yabancı Drama', 'En İyi Yabancı Aktör' ve 'Aktris' dallarında 'PRODU' ödüllerine de aday gösterildi.
SADAKATSİZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Fenomen dizisi "Sadakatsiz" mayıs sonu ekrana veda ediyor. Kanal D'yi aylarca zirveye taşıyan dizinin final bölüm sayısı merak konusuydu.
Dizi bu hafta ve bayram haftası yayınına ara veriyor. Dizinin kalan 3 bölümü 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak.
Bu plana göre sevilen proje 60. bölümünde final yapacak. İlk sezonunda her hafta sosyal medyayı sallayan "Sadakatsiz"in son dönemde senaryosunun tıkandığı yorumları yapılmıştı.