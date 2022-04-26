OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ DİZİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

Oktay Kaynarca, "Çekimlere başlamadık. Haziran ayın içerisinde başlayacağız. Çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Her aşamasından itibaren çalışılıyor. Senaryo ve cast çalışmaları yapılıyor, ekip kurma çalışmaları yapılıyor. Çok sancılı bir dönem, o yüzden çok yoğun çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

EDHO İZLEYİCİSİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK

Öte yandan yeni projenin EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak şekilde tasarlandığı da iddia ediliyor.