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    • Magazin
    • 26.04.2022 19:30
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    • 26.04.2022 19:30
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    Yeni proje fırtına estirecek! Oktay Kaynarca heyecan yarattı! Son 1 ay kaldı başlıyor... EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ekranlara geri dönüyor. Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu. EDHO ile son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Kaynarca yeni dizide de başrolde olacak. EDHO'nun final yapması hayranlarını üzmüştü bu kez gümbür gümbür geliyor. Yeni dizi ortalığı ayağa kaldırmaya geliyor. Dizi merakla beklenirken başarılı oyuncunun sosyal medya hesabındaki paylaşımı heyecanı iyice arttırdı. İşte o paylaşım...

    EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak!

    ATV ekranlarında 6 sezon boyunca yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli karakteriyle bütünleşen Oktay Kaynarca'dan sevenlerine güzel haber geldi. EDHO'nun final yapmasının ardından kolları sıvayan Kaynarca yapımcılığını üstleneceği bir dizi için hazırlık yapıyor. Aktörün yeni dizisi büyük merak uyandırdı. Dizi için 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı aratmayacak' bile deniliyor. Şimdiden yoğun ilgi gören dizinin yaz aylarında çekimlerinin başlayacağı bile ortaya çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım...

    SALI AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİYDİ

    Her hafta Salı günü yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın final yapması seyircisini üzmüştü. Büyük izleyici kitlesine sahip olan dizi 199. bölüm sonrası ekranlara veda etmişti.

    Bu gelişmeden sonra Oktay Kaynarca'nın hangi projede yeniden sevenleriyle buluşacağı merakla bekleniyordu.

    EDHO'YU ARATMAYACAK!

    Oktay Kaynarca ve yönetmeni Onur Tan atv'de yayınlanacak yeni bir dizi için çalışmalara başladı. Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kurduklarını açıklayan ikilinin hazırladığı yeni dizinin çekimlerinin Haziran ayında başlaması bekleniyor. Dizi Eylül ayında atv ekranlarında olacak.

    OKTAY KAYNARCA'DAN YENİ DİZİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

    Oktay Kaynarca, "Çekimlere başlamadık. Haziran ayın içerisinde başlayacağız. Çok yoğun bir şekilde çalışılıyor. Her aşamasından itibaren çalışılıyor. Senaryo ve cast çalışmaları yapılıyor, ekip kurma çalışmaları yapılıyor. Çok sancılı bir dönem, o yüzden çok yoğun çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

    EDHO İZLEYİCİSİNİN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYACAK

    Öte yandan yeni projenin EDHO izleyicisinin beklentisini karşılayacak şekilde tasarlandığı da iddia ediliyor.
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