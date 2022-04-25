Esra Erol’da büyük buluşma! Günlerdir kurtarılmaya çalışılan Hicran ailesine kavuştu! Herkes gözyaşlarına boğuldu

20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu. Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu. Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kan donduran olaydan sonra Esra Erol ve ekibi günlerce süren çabalarının ardından Yaşar Şahin ve Hicran'ı buldu.
Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı.