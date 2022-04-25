Esra Erol’da büyük buluşma! Günlerdir kurtarılmaya çalışılan Hicran ailesine kavuştu! Herkes gözyaşlarına boğuldu

20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu. Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu. Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.