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Vav TV Canlı Yayın
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    • Magazin
    • 25.04.2022 18:58
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    • 25.04.2022 19:03
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    Esra Erol’da büyük buluşma! Günlerdir kurtarılmaya çalışılan Hicran ailesine kavuştu! Herkes gözyaşlarına boğuldu

    ATV’de yayınlanan Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ise günlerce süren çabalarının ardından Hicran Ökmen’e ulaştı. 17 yaşındaki genç kızı istismar eden Yaşar Şahin tutuklanırken Hicran Ökmen, günler sonra canlı yayında ailesine kavuştu. Hicran ile ailesinin kavuşma anı izleyicileri duygulandırdı. İşte o anlar...

    Esra Erol’da büyük buluşma! Günlerdir kurtarılmaya çalışılan Hicran ailesine kavuştu! Herkes gözyaşlarına boğuldu

    20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu. Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu. Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Kan donduran olaydan sonra Esra Erol ve ekibi günlerce süren çabalarının ardından Yaşar Şahin ve Hicran'ı buldu.

    Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı.

        HİCRAN VE BEBEĞİ ESRA EROL SAYESİNDE BULUNDU
        Esra Erol gözyaşları içinde "Çok şükür adalet yerini buldu. Hicran kardeşimin yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Bundan sonra bu güzel yavrumuz için, iyi bir gelecek inşa etmek bizim görevimiz." dedi.

        HİCRAN AİLESİNE KAVUŞTU
        Bugünkü canlı yayında ise Hicran Ökmen, ailesine kavuştu. Stüdyoya gelen genç kız, gözyaşları içinde annesi ve ablasına sarıldı.

        YAŞADIKLARINI ANLATTI!
        Korkunç günler geçiren Hicran, "Kapıları kilitlediği için evden çıkamıyordum. Kendini kurtarmak için bana 'Bebeğine bakarım, sana bakarım' diyordu. Hep karısı olduğumu vurguluyordu ve bu beni çok rahatsız etti. Psikolojimi bozdu, hayatımı bitirdi. Okulumdan geri kaldım" dedi.
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            Haberler Magazin Esra Erol’da büyük buluşma! Günlerdir kurtarılmaya çalışılan Hicran ailesine kavuştu! Herkes gözyaşlarına boğuldu
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