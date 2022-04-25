Destan dizisinde bomba ayrılık! Hikayesi sona eriyor vedası iç yakacak! Cesedi görünce ok yemiş gibi kaldı ''Bu kadarcık yaraya mı uyudun''

DESTAN'DA İZLEYİCİYİ ÜZEN GELİŞME

ATV'nin fenomen dizisi Destan sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Salı akşamları ekrana gelen dizi ikinci sezon için onay aldı. Sezon finaline az bir süre kala diziden ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Dizide Tutkun karakterini canlandıran Elif Doğan Destan'a veda edecek. Yaşanacak bu ayrılık izleyiciyi üzen gelişmelerden biri olacak.

Destan'ın on dokuzuncu bölümünde Akkız Alpagu Han'dan, yok olan obasının ve Kün Ata'nın hesabını sorar ama Alpagu Han'ın hiçbir şeyden haberi yoktur.

Akkız, anasını kurtarıp geldiğinde Batuga'yı ve Tutkun'u bulamaz. Kırçiçek'in "Batuga'yla Tutkun... Yoklar. Kan vardı. Birileri... Ceset sürüklemiş'' sözleriyle Akkız, Temur, Saltuk, Sırma ve Yaman şoka girerler. Ormanda Batuga ve Tutkun'u aramaya koyulurlar.