Teşkilat'ta veda üstüne veda! Mete Başkan, Ajan Ceren'den sonra Serdar'ın da üzeri çizildi! Ava giderken avlandı şimdi namlunun ucunda!

Teşkilat ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanmış, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki bir dizidir. 44. bölüme kadar nefes kesen bölümlerin yaşandığı fenomen dizide ölen ölene! Son bölümde yüreklere kor düşüren veda yaşandı. Dizinin takipçileri Mete Başkan karakterini canlandıran Mesut Akusta'nın vedasının ardından güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılığına üzülmüştü. Bu kez veda listesinde yeni isimler göze çarpıyor. İşte detaylar...
ÖLÜMÜ BABASININ ELİNDEN OLDU!
Başarılı oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun hayat verdiği Ceren karakteri 44. bölümde öldü. Halit Başkan ajan Ceren'in kızı olduğunu öğrendi.
Karşı karşıya gelen baba-kız son kez konuştu. Ceren'in 'Gidelim buralardan baba' sözleri diziye damga vurdu.
Halit Başkan gözünü kararttı ve bir el ateş etti. Boynundan vurulan Ceren son nefesini verdi. İzleyiciye duygu dolu anlar yaşatan o sahnenin hemen ardından Serdar'ın başına gelenler endişe yarattı.
EKİP DARMA DUMAN OLDU
Serdar, Lucas'tan babasının yaşadığını öğrenmiştir. Tüm hayatı ve tüm geçmişi bir anda tuzla buz olur. Ekip, Lucas hamlesinden sonra Serdar'ı korumak için elinden geleni yapar ancak Alman istihbaratı çoktan Serdar'ın peşine düşmüştür.
Diğer yanda Şirket, Yıldırım üzerinden uzun zamandır üzerinde çalıştığı Türk savunma sistemlerine karşı planladığı büyük planını devreye sokar. Bu planla ilgili istihbarat alıp derhal harekete geçen ekip, hiç beklemedikleri bir kişiden gelen yardımı alır. Bu yardım başta Halit olmak üzere tüm ekibi sarsacak olayları tetikleyicisi olacaktır.