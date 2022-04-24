İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli? Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi Iman Casablanca ne iş yapıyor?

Gittikleri mekânda yaklaşık beş saat oturan Kodaloğlu ve Casablanca'nın oldukça samimi olduğu görüldü. Kodaloğlu, gece boyu Casablanca'dan bir an olsun gözlerini ayıramadı.

Mekân çıkışında flaşların patlamasıyla panik yapan ikili, bir anda restorana geri döndü. Mekan çalışanları, muhabirlerin görüntü almaması için seferber oldu. Ön kapıdan görüntü vermeden çıkamayacaklarını anlayan ikili, bu sefer mekânın arka kapasından kaçmaya çalışsalar da görüntülenmekten kurtulamadı.