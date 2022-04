İman Casablanca kimdir, kaç yaşında, nereli? Petek Dinçöz ile boşanan Serkan Kodaloğlu'nun yeni sevgilisi Iman Casablanca ne iş yapıyor?

Petek Dinçöz ve eski eşi Serkan Kodaloğlu günlerdir gündemde. Boşandıklarını duyuran ikiliden Dinçöz apar topar Miami'ye yerleşmişti. Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Petek Dinçöz'ün boşandığı eşi Serkan Kodaloğlu Tarabya'da bir mekânda 2018 Best Model of the World birincisi İman Casablanca ile görüntülendi.