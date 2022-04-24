Alparslan Büyük Selçuklu'da vedası yüreklere kor gibi düşecek! Akça Hatun'un sadece 4 bölümü kaldı gidiyor! Bu son ona yakışmadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yürek yakan veda! Her hafta büyük ilgi ile izlenen Alparslan Büyük Selçuklu 4 bölüm sonra sezon finali yapacak. Her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran tarihi diziden başrol oyuncusunun ayrılacağı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia hayranlarını şoke etti. Kadrosundan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in çıkarılacağı söylentileri konuşuluyor. Peki işin aslı ne? İddialar doğru mu? Gelin detaylara birlikte bakalım....
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yönetmenliğini Sedat İnci yaparken, senaryosunu daEmre Konuk kaleme alıyor. İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan dizide yeni gelişmeler peşi sıra yaşanıyor.
AKÇA HATUN'A VEDA!
Dizide Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakteri iddiaya göre ölecek. Evcen'de diziden ayrılacak.
SEZON FİNALİNE SAYILI BÖLÜM KALDI
25 Nisan'da 23. bölümü yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27. bölümde sezon finali yapacağı konuşuluyor. Akli Film imzalı dizide yeni sezon için Akça Hatun'un rolünün biteceği Evcen'in de yeni sezonda başka bir yapım ile yeni bir hikaye için anlaşmak üzere olduğu gelen kulis haberleri arasında yerini aldı.
OYUNCULUĞU BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI
Oğlu Karan'ın doğumu sonrasında uzunca bir süre setlerden uzak duran ve daha sonrasında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için Barış Arduç ile partner olan Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakteri oldukça sevilmişti.