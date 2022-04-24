Alparslan Büyük Selçuklu'da vedası yüreklere kor gibi düşecek! Akça Hatun'un sadece 4 bölümü kaldı gidiyor! Bu son ona yakışmadı

SEZON FİNALİNE SAYILI BÖLÜM KALDI

25 Nisan'da 23. bölümü yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu'nun 27. bölümde sezon finali yapacağı konuşuluyor. Akli Film imzalı dizide yeni sezon için Akça Hatun'un rolünün biteceği Evcen'in de yeni sezonda başka bir yapım ile yeni bir hikaye için anlaşmak üzere olduğu gelen kulis haberleri arasında yerini aldı.

OYUNCULUĞU BÜYÜK BEĞENİ ALMIŞTI

Oğlu Karan'ın doğumu sonrasında uzunca bir süre setlerden uzak duran ve daha sonrasında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi için Barış Arduç ile partner olan Fahriye Evcen'in canlandırdığı Akça Hatun karakteri oldukça sevilmişti.