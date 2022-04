Alparslan Büyük Selçuklu'da vedası yüreklere kor gibi düşecek! Akça Hatun'un sadece 4 bölümü kaldı gidiyor! Bu son ona yakışmadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yürek yakan veda! Her hafta büyük ilgi ile izlenen Alparslan Büyük Selçuklu 4 bölüm sonra sezon finali yapacak. Her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran tarihi diziden başrol oyuncusunun ayrılacağı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddia hayranlarını şoke etti. Kadrosundan ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in çıkarılacağı söylentileri konuşuluyor. Peki işin aslı ne? İddialar doğru mu? Gelin detaylara birlikte bakalım....