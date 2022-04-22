Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu! Bu kez sonu mezar olacak!

ATV'nin ilgi ile izlenen dizisi Kardeşlerim'in yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaparkeni senaryosu da Gül Abus Semerci yazıyor. Başrollerini Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran ve Bilal Yiğit Koçak'ın oynadığı fenomen dizi yeni bölümleriyle yine adından söz ettirmeye devam ediyor.
Anne ve babasını kazada kaybettikten sonra büyük yıkım yaşayan 4 kardeşin yaşam mücadelesini konu edinen dizinin yayınlanan son fragmanı yine hüzne boğdu.
KARDEŞLERİM 49. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI
Heyecanla beklenen 49. bölüm tanıtımları yayınlandı. Fragmanda Asiye ve Doruk'un okulda yaptıkları dans gösterisi büyük alkış aldı.
Akif ve Suzan da nikahlarını kıydı. Öte yandan Ömer ve Oğulcan'ın başı da disiplin kurulu ile belaya girdi. İkilinin okuldan atılmaları gündeme geldi.
ARABASI GÖLE UÇTU
Emir arabası ile göle uçarken, Harika'nın ise "Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" sözleri dikkati çekti.
Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda seyircilerin "Yine kim hastanelik olacak?" "Şu kardeşler bir huzur bulamadı" tarzında gelen yorumları dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verdi.