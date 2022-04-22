Kardeşlerim 49. bölüm 2. fragmanı: 'Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten!' Ölümü feci oldu arabası göle uçtu! Bu kez sonu mezar olacak!

ARABASI GÖLE UÇTU

Emir arabası ile göle uçarken, Harika'nın ise "Daha önce kurtulmalıydım bu pislikten" sözleri dikkati çekti.

Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda seyircilerin "Yine kim hastanelik olacak?" "Şu kardeşler bir huzur bulamadı" tarzında gelen yorumları dizinin yeni bölümüne dair ipuçları verdi.