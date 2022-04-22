Evlilik arifesindeki Züleyha'ya Demir Yaman şoku! Bir Zamanlar Çukurova'da eski başrol oyuncusu gümbür gümbür geliyor, tüm dengeler değişecek!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen bir bölümle daha bir önceki gün izleyicisiyle buluştu. ralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yaptı. Fikret ise Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Heyecan dolu sahnelerin yaşandığı 133. bölüm sonrası gözler 134. bölüm fragmanına çevrildi. Her bölümün soluksuz izlendiği diziye eski başrol oyuncusunun döneceği iddia edildi. Yakışıklı oyuncu geri dönüyor. Züleyha iki arada bir derede kalacak. İşte detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova'da ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları ise şöyle;
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA TÜM DENGELER DEĞİŞECEK!
Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Demir Yaman'ın tekrar diziye dahil edilmesi tüm dengeleri değiştirecek.
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Demir Yaman'ın dönüşü sevenlerini havalara uçuracak.
Züleyha ve Hakan'ın evleneceği yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken geçmiş sezonda yer alan başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise yeniden geleceği öne sürüldü.
DEMİR YAMAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MI GELİYOR?
İddialara göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali için Murat Ünalmış'a davet gönderildi. Demir Yaman olarak yeniden ekranlara gelecek olan Murat Ünalmış, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin yüreklerini hoplattı.