Bir Zamanlar Çukurova'da eski başrol oyuncusu gümbür gümbür geliyor, tüm dengeler değişecek! Evlilik arifesindeki Züleyha'ya Demir Yaman şoku!

Bir Zamanlar Çukurova'ya eski oyuncu şoku! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine çok konuşuldu. 133. bölümüyle reytingleri talan eden fenomen dizi Perşembe gününün en çok konuşulan konusu oldu. Züleyha ve Hakan'nın kararı Çukurova'yı resmen ateşe verdi. Fikret tam Züleyha'ya açılacakken duydukları karşısında şoka girdi. Züleyha'ya iyice kin besleyen Çolak Ağa ise hain bir plan yaparak Züleyha'yı ortadan kaldırmaya çalıştı. Yeni bölüm için izleyiciler sabırsızlıkla beklerken ortaya atılan bir iddia herkesi diziye kitledi. Peki neler oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova'da ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir Yaman karakterinin yeniden ekranlara geleceği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları ise şöyle;
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA TÜM DENGELER DEĞİŞECEK!
Senarist, yönetmen ve diğer tüm ekibin Murat Ünalmış'ın kapısını çaldığı konuşuluyor. Demir Yaman'ın tekrar diziye dahil edilmesi tüm dengeleri değiştirecek.
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Demir Yaman'ın dönüşü sevenlerini havalara uçuracak.
Züleyha ve Hakan'ın evleneceği yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken geçmiş sezonda yer alan başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın diziden ayrılması hayranlarını derinden üzmüştü. Şimdi ise yeniden geleceği öne sürüldü.
DEMİR YAMAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MI GELİYOR?
İddialara göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali için Murat Ünalmış'a davet gönderildi. Demir Yaman olarak yeniden ekranlara gelecek olan Murat Ünalmış, Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin yüreklerini hoplattı.