Bir Zamanlar Çukurova'da eski başrol oyuncusu gümbür gümbür geliyor, tüm dengeler değişecek! Evlilik arifesindeki Züleyha'ya Demir Yaman şoku!

Bir Zamanlar Çukurova'ya eski oyuncu şoku! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine çok konuşuldu. 133. bölümüyle reytingleri talan eden fenomen dizi Perşembe gününün en çok konuşulan konusu oldu. Züleyha ve Hakan'nın kararı Çukurova'yı resmen ateşe verdi. Fikret tam Züleyha'ya açılacakken duydukları karşısında şoka girdi. Züleyha'ya iyice kin besleyen Çolak Ağa ise hain bir plan yaparak Züleyha'yı ortadan kaldırmaya çalıştı. Yeni bölüm için izleyiciler sabırsızlıkla beklerken ortaya atılan bir iddia herkesi diziye kitledi. Peki neler oluyor?