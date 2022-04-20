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    • Magazin
    • 20.04.2022 10:33
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    • 20.04.2022 10:33
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    Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı? Survivor yeni takımlar belli oldu mu 2022? Survivor'da kim elendi, kalan yarışmacılar kimler?

    Survivor'da takımların değişip değişmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı takımların değişip değişmemesi yönünde anket başlattı. Survivor All Star'ın son bölümünde Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyi yapılacağını açıklamasının ardından takımların değişebileceğini gözler önüne serdi. Peki, Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı? Survivor yeni takımlar belli oldu mu 2022? Survivor'da kim elendi, kim gitti?

    takvim.com.tr
    Survivor’da takımlar değişecek mi, karışacak mı?

    Bu sene All-Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Yarışmadaki elemeler ve diskalifiyeler nedeniyle takımlarda değişiklikler yaşanması ihtimali doğdu. Peki, Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı? Survivor yeni takımlar belli oldu mu 2022? Survivor'da kim elendi, kalan yarışmacılar kimler? İşte merak edilenler!

    SURVİVOR'DA TAKIMLAR NE ZAMAN KARIŞACAK?

    Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı şunları söyledi;

    Yarın akşam bir acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de altını çizerek söyleyeyim; takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız ve Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Seyircilerimiz için perşembe günü yayında olacak. Biz size bununla ilgili açıklamayı elemeden sonra açıklayacağız.

        SURVİVOR'DA KALAN YARIŞMACILAR

        ÜNLÜLER: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Parviz Abdullayev, Sema Aydemir.

        GÖNÜLLÜLER: Anıl Berk Baki, Ayşe Yüksel, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu.

        SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

        Salı akşamları eleme heyecanının yaşandığı Survivor'da yine bir isim adaya ved etti. Giderek güçlü yarışmacıların potaya girdiği yarışmada bu hafta eleme adaylarının hepsi gönüllüler takımından seçilmiş ve Evrim, Ayşe, Nisa, Yağmur olmuştu. 4 yarışmacı için pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları eleme konseyinde açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alarak Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Yağmur oldu.
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        Haberler Magazin Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı? Survivor yeni takımlar belli oldu mu 2022? Survivor'da kim elendi, kalan yarışmacılar kimler?
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