Survivor yeni takımlar belli oldu mu 2022? Survivor'da kim elendi, kalan yarışmacılar kimler? Survivor'da takımlar değişecek mi, karışacak mı?

Yarın akşam bir acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de altını çizerek söyleyeyim; takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız ve Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Seyircilerimiz için perşembe günü yayında olacak. Biz size bununla ilgili açıklamayı elemeden sonra açıklayacağız.