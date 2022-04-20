Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İtalyan şef Danilo'nun yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı?

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlayan Danilo Zanna'ya, kız arkadaşı Eda Alkaya'nın da eşlik ettiği ortaya çıktı.

'MasterChef Türkiye' yarışmasından elenen Pelin Zaman, Tuğçe Demirbilek ile dokuz yıllık evliliği tek celsede biten jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk yaşadığı dedikodusuna dair açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından zaman zaman şarkıcı sevgilisi Gökhan Akar ile paylaşımlar yapan Pelin Zaman, bir takipçisinin "Danilo Şef ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna, "Aşk yaşıyorum evet ama Gökhan Akar'la" yanıtını verdi.