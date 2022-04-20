Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İtalyan şef Danilo'nun yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı?

Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Eda Alkaya hakkında aramalar hız kazandı. Geçen yıl eşinden ayrılan Danilo Zanna'nın hayatında yeni biri olduğu ileri sürülüyor. Bu kişinin de Eda Alkaya olduğu söyleniyor. Peki, Eda Alkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi Eda Alkaya mı? Danilo Zanna neden boşandı? İşte merak edilenler...
2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü.
Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.
Bütün bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlandı.
Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna'nın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre, Danilo Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.