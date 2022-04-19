Ronaldo'nun kaç çocuğu var, hangi oğlu öldü? Christiano Ronaldo'nun oğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi?

4 ÇOCUKLARI VARDI

3'ü taşıyıcı anneden 4 çocukları olan Portekizli yıldız oyuncu ve Georgina Rodríguez çifti ikizlerin doğmasıyla birlikte 6 çocuk sahibi olacaktı.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN

Georgina Rodriguez modelliğin yanı sıra influencer'lık da yapıyor. Netflix geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldızın, "Ben, Georgina" isimli belgeselini yayınlamıştı.

Portekizli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu, bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize şu an güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" notunu düştü.