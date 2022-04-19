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    • Magazin
    • 19.04.2022 12:48
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    • 19.04.2022 12:56
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    Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı?

    Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, "Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı, hapse girdi mi?" soruları merak edildi. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

    Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Murda Önder Doğan kimdir, kaç yaşında? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı?

    Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Murda" adıyla bilinen rap şarkıcısı Önder Doğan hakkındaki soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında, nereli?

    NE OLMUŞTU?

    Savcılık, ünlü şarkıcının kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığını iddia ederek, "Duman", "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği anlatıldı.

    Şarkı ve klipleri video paylaşım sitelerinde yayınlanan Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesinden cezalandırılması istendi. 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Doğan, dava kabul edilirse Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacaktı.

    Murda lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        MURDA KİMDİR?

        Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

        "Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.
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        Haberler Magazin Murda neden hapis cezası aldı, suçu ne? Murda (Önder Doğan) kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Murda kaç yıl ceza aldı?
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