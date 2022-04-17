Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı, kim elendi?

Survivor'da bugün eleme adayı kim? İlk iki eleme adayı Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel olmuştu. TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir oyun vardı ve dokunulmazlığı almak isteyen hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımları büyük bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Nisan 2022 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...