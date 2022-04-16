Survivor All Star Gizem Memiç aslen nereli, mesleği ne, eşi kim? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında?

Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında? Survivor All Star Gizem Memiç aslen nereli, mesleği ne, eşi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Survivor All Star'da en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Gizem Memiç'in hayatı ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.
Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.
Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor'a katılmıştı.