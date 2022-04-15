Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte tüm gelişmeler...
15 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Soluk soluğa izlenen Survivor'da yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Henüz kazanan isim belli olmadı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022 All Star'da'da haftanın ilk ada konseyinde ilk eleme adayı henüz belli olmadı.