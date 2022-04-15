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    • Magazin
    • 15.04.2022 22:21
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    • 15.04.2022 22:21
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    Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

    Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son olarak Ünlüler takımına veda eden Gizem Memiç oldu. Bu gelişmelerinden arkasından yeni haftada adaya veda edecek olan isim merak edilmeye başlandı. Programı ekranları başından takip edemeyen izleyiciler ise Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 15 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu?

    Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? İşte tüm gelişmeler...

    15 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Soluk soluğa izlenen Survivor'da yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Henüz kazanan isim belli olmadı.

    ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor 2022 All Star'da'da haftanın ilk ada konseyinde ilk eleme adayı henüz belli olmadı.

        SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Survivor ödül oyununda bu akşam iki takımın da kıyasıya mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Özellikle ödül oyunlarında canlarını dişlerine takan iki takım, zorlu parkurda ödülün sahibi olabilmek için mücadele etti.

        Ödül oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

        SURVIVOR KİM ELENDİ?

        Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

        İşte o isim;

        Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.
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        Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2022 ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?
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