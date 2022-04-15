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    • Magazin
    • 15.04.2022 17:38
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    • 15.04.2022 17:38
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    15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün birinci kim oldu? 15 Nisan puan durumu!

    TV8 ekranlarının ssıkı takip edilen yarışması Zuahl Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programını sunan güzel sunucu Çarşamba günü aniden baygınlık geçirdi. Öte yandan bugün cuma gününün gelmesiyle birlikte final heyecanı yaşanmaya başlandı. Bu hafta 5 yarışmacı tüm hünerlerini gösterdi ve izleyicilerin gözleri haftanın birincisine çevrildi. Peki, 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    15 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim kazandı?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın final günü geldi. Programın sıkı takipçileri Zuahl Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Her hafta yarışmacılar yaptığı yemeklerle hünerlerini sergiliyor ve en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. 15 Nisan final gününde kimin birinci olduğu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor.

    BU HAFTA NELER YAŞANDI? ZUHAL TOPAL'A NE OLDU, NEDEN BAYILDI?
    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her gün farklı bir yarışmacı yemek yapıyor ve diğer yarışmacılar ev sahipliği yapana kişinin yemeklerini değerlendiriyor.

    Her hafta 5 yeni yarışmacının katıldığı programda Cuma günü en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülü kazanıyor.

        Ancak hafta içi yapılan yemek değerlendirmelerinde oldukça hararetli ve gergin anlar yaşanıyor. Yarışmacılar bir yandan en güzel yemekleri yaparak en yüksek puanı almak için mücadele ederken, diğer yandan diğer yarışmacıların kusurları ve eksiklerini bularak acımasızca eleştiriyor. Bu da yemek masasında gergin anların yaşanmasına neden oluyor.

        13 Nisan Çarşamba günü yine gergin anların yaşandığı yarışmada Zuhal Topal aniden bayıldı. Yarışmacılar ve set ekibi olaya anında müdahale etti.

        ZUHAL TOPAL'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Zuhal Topal herkesin bir anda telaşlandığı olayın ardından kahkaha atarak Nisan 1 şakası yaptığını söyledi. Zuhal Topal, yarışmanın çekimlerinin iki hafta önceden yapıldığını ve çekimler gerçekleştiğinde tarihin 1 Nisan olduğunu söyledi. Zuhal Topal'ın açıklamasının ardından herkes bir rahatlama yaşarken, yarışma kaldığı yerden devam etti.

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