15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün birinci kim oldu? 15 Nisan puan durumu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın final günü geldi. Programın sıkı takipçileri Zuahl Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. Her hafta yarışmacılar yaptığı yemeklerle hünerlerini sergiliyor ve en yüksek puanı alan kişi 15 bin TL para ödülünün sahibi oluyor. 15 Nisan final gününde kimin birinci olduğu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta 15 bin TL ödülü kim aldı? İşte merak edilenler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de birinci olan isim henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor.
BU HAFTA NELER YAŞANDI? ZUHAL TOPAL'A NE OLDU, NEDEN BAYILDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her gün farklı bir yarışmacı yemek yapıyor ve diğer yarışmacılar ev sahipliği yapana kişinin yemeklerini değerlendiriyor.
Her hafta 5 yeni yarışmacının katıldığı programda Cuma günü en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL'lik ödülü kazanıyor.