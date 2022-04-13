Zuhal Topal'a ne oldu? ZUHAL TOPAL NEDEN BAYILDI, HASTA MI, HASTALIĞI NE? Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal'ın sağlık durumu...

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında bayılan sunucu herkesi korkuttu. 11-15 Nisan haftasında ekrana gelecek olan programın fragramını izleyenler şoke oldu. Hayranları Zuhal Topal'a ne olduğunu, hastalığını araştırılıyor. Peki; ZUHAL TOPAL NEDEN BAYILDI, HASTA MI, HASTALIĞI NE? Zuhal Topal'a ne oldu? İşte Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal'ın sağlık durumu...
ZUHAL TOPAL NEDEN BAYILDI, HASTA MI, HASTALIĞI NE?
Ünlü sunucu Zuhal Topal 11-15 Nisan haftasında katıldığı yarışmacının evinde yemek yerken bayıldı. Ekip ve yarışmacılar kısa bir şaşkınlığın ardından hemen Zuhal Topal'a yardım etti.
Topal'ın yorgunluktan bayıldığı düşünülüyor.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Zuhal Topal'ın şu anki sağlık durumu iyi. Eşi ve çocuğuyla birlikte Survivor yarışmasının birleşme partisi için Dominik'e gitmiştir.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.