Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Oses Türkiye yarışmasıyla ünlü olan şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan nereli, mesleği ne?

İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.

7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.

Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.