Survivor All Star Gizem Memiç aslen nereli, mesleği ne, eşi kim? Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında?

2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.

26 MART SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazandı.

Survivor üçüncü dokunulmazlık oyunu 30 Mart Çarşamba günü oynanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Hikmet oldu.

25 Mart günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Evrim olmuştu.

Survivor'da elenen isim Birleşme partisinden sonra çarşamba günü gerçekleşecek üçüncü dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak.