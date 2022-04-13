Gelinim Mutfakta Elif elendi mi? 13 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Gelinim Mutfakta Elif Durukan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İlgiyle izlenen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta'da bugün Elif Durukan yarışmacısını göremeyen izleyiciler meraklandı. İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA ELİF NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?
Ayla ve Elif sağlık sebepleri nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Doktorunun yarışmaya devam etmesine uygun bulmadığı için Elif ve kaynanası Ayla yarışmadan elendiler.
GELİNİM MUTFAKTA ELİF DURUKAN KİMDİR?
Elif Durukan, 1993 yılında doğdu. İstanbul'da yaşıyor 29 yaşında aslen Samsunlu 5 yıllık evli, 3,5 yaşında oğlu vardır. Bir çocuk annesi olan Elif kozmetik sektöründe mağaza müdürlüğü yaptı. Şimdilerde ise çalışmıyor. Öykü'nün yerine Gelinim Mutfakta yarışmasına dahil olan Elif, yarışmayı uzun süredir izleyen ve yarışmada olmak isteyen isim olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İddiasını ve elinin lezzetini kanıtlamak, yarışmada kalıcı isimler arasında girmek isteyen Elif, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Bilezikleri almaya, eskileri göndermeye geldim!"