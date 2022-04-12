📻Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? 🔔Squid Game yeni sezon olacak mı? Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı.

SQUID GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.