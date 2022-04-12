12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!

TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Bugün yapılacak SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki 12 Nisan 2022 Salı Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!
Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise eleme potasına giren son yarışmacıyı belirledi.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da beklenen gün geldi çattı. Survivor'da eleme adaylarının belli olmasıyla birlikte gündeme gelen eleme konseyi bu akşam gerçekleşiyor. Survivor 2022'de bu akşam bir isim yarışmaya veda ediyor.
Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin ardından açıklanan yeni dönem kararlarına göre bundan sonra eleme adayı olarak seçilecek tüm isimler için bir dokunulmazlık oyunu oynanacağı açıklanmıştı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi. Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı bu gece eleme konseyinde bir araya gelecek ve Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı belli olacak.