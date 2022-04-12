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    • Magazin
    • 12.04.2022 22:31
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    • 12.04.2022 22:31
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    12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!

    TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı yani bugün gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Dördüncü dokulmazlık oyununu gönüllülerin kaybetmesiyle eleme potasına giren son isim Ayşe oldu.Peki 12 Nisan 2022 Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    12 Nisan Salı Survivor’da kim elendi? Barış, Gizem, Parviz, Ayşe

    TV8'in her akşam izleyicileri ekrana kilitlediği yarışması Survivor 2022'de her geçen gün heyecanın dozu yükseliyor. Bugün yapılacak SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim ortaya çıkacak. Peki 12 Nisan 2022 Salı Survivor kim elendi? İşte merak edilenler!

    Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise eleme potasına giren son yarışmacıyı belirledi.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak.

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da beklenen gün geldi çattı. Survivor'da eleme adaylarının belli olmasıyla birlikte gündeme gelen eleme konseyi bu akşam gerçekleşiyor. Survivor 2022'de bu akşam bir isim yarışmaya veda ediyor.

    Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin ardından açıklanan yeni dönem kararlarına göre bundan sonra eleme adayı olarak seçilecek tüm isimler için bir dokunulmazlık oyunu oynanacağı açıklanmıştı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi. Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı bu gece eleme konseyinde bir araya gelecek ve Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı belli olacak.

        SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı oynanan son dokunulmazlık oyunuyla birlikte Survivor'da eleme adayı çıkaracak son takım da netleşti. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununda kadınlar turunu Gönüllüler takımı kazanırken, Erkek turunu ise 8-1'lik skor ile Ünlüler takımı kazandı. 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Best Of'un (En iyiler) sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununun kazananı Ünlüler takımı oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor'da 11 Nisan Pazartesi akşamı 4. eleme adayı olarak Ayşe seçildi.

        Survivor 3. eleme adayı Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu.

        Survivor'da oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım da Gönüllüler takımı olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı ise ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Gizem Memiç'i aday gösterdi.

        Survivor'da Ünlüler takımından yokluk adasına giden ilk isim Barış Murat Yağcı olmuştu.

        Survivor 75'inci bölümde; haftanın son dokunulmazlık oyunu için iki takım da ter döktü. Kadınlar turunu gönüllüler takımı kazanırken, erkekler turunu ise 8-1'lik skor ile ünlüler takımı kazandı.



        HİKMET-ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

        Erkekler mücadelesi sırasında karşı karşıya gelen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı.

        DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
        Kadınlar ve erkeklerin 1-1 eşitlenmesi sonrası en iyiler mücadelesine yapıldı. Yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. İlk üç oyunu kaybeden ünlüler, bu hafta ilk kez bir dokunulmazlık kazanmış oldu.

        Ardından yapılan ada konseyinde gönüllüler takımı bir arkadaşlarını eleme potasına yolladı. Kapalı oylama sonrası Ayşe ve Yağmur'un isimleri eşit sayıda çıkınca, açık oylama yapıldı.


        HAFTANIN SON ELEME ADAYI
        Gönüllüler takımındaki altı kişi tarafından söylenen Ayşe, hem haftanın yokluk adasına giden son ismi hem de eleme potasına giren ikinci kadın yarışmacısı oldu.

        Potaya giden Ayşe, arkadaşlarına kızmadığını; buranın Survivor olduğunu ve her şeyin yaşanabileceğini söyledi. Yaşadığı düşüşün haftalık olduğunu söyleyen Ayşe, motivasyon sıkıntısı nedeniyle bu problemi yaşadığını ifade etti.



        AYŞE'NİN GÖZYAŞLARI
        Öte yandan geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçiren Ayşe Yüksel bu yıl katıldığı Survivor'da istediği performansa ulaşamadı. Gerek eşleşmelerde seçim yapamaması, gerek oyun dışı kalması; önceki gün Ayşe Yüksel'i üzüntüye boğdu. Oyun alanında gözyaşlarına boğulan Ayşe'ye takım arkadaşları destek oldu.

        ELEME POTASINA GİREN İSİMLER
        Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda beş oy ile Parviz oldu. Parviz, 24 saat tek başına kalacağı yokluk adasına gitti.

        Dördüncü dokulmazlık oyununu gönüllülerin kaybetmesiyle eleme potasına giren son isim Ayşe oldu.
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        Haberler Magazin 12 Nisan Salı Survivor'da kim elendi? Exxen SMS oy sıralaması bu hafta kim gitti? (Barış, Gizem, Parviz, Ayşe) Belli oldu!
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