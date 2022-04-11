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    • Magazin
    • 11.04.2022 14:30
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    • 11.04.2022 14:30
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    ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Üç Kuruş 22. bölüm fragmanı ile nefes kesti. Her hafta Pazartesi akşamları Show TV'de ekrana gelen Üç Kuruş dizisi Leyla'nın vurulması ile gündeme geldi. Bu haftaki bölümü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri bir yandan da internet arama motorlarında Üç Kuruş Leyla öldü mü? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden? sorularına yanıt arıyor. Güzel oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgiler haberimizde! İşte Üç Kuruş 22. bölümde yaşanacaklar...

    ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden?

    Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora oyunculuğu ile çok konuşuldu. Show TV'nin sevilen yapımı Üç Kuruş Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Cavadzade paylaşıyor. 22. bölüm 11 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek. Fragmanı izleyenler şoke oldu. Kan içinde kalan Leyla'ya ne olacak? ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ? Aslıhan Malbora Üç Kuruş dizisinden ayrıldı mı, neden?

    ÜÇ KURUŞ LEYLA ÖLDÜ MÜ?

    Leyla en mutlu gününde kanlar içinde kalıyor. Üç Kuruş'un 22. bölümünde Efe ile nikah masasına oturan Leyla düğün günü Hicaz Kılıç tarafından silahla vuruluyor. Davetsiz misafir Hicaz düğünü birbirine katıyor. Leyla ise Efe ve Kartal ve babasının gözleri önünde kan içinde kalan karnını tutuyor. Ancak Leyla'nın dizideki akıbeti henüz belli değil.

    ASLIHAN MALBORA ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN?

    Bu akşamki yeni bölümde Aslıhan Malbora'nın hayat verdiği Leyla karakterinin akıbeti netleşecek. Senaryo gereği Leyla'nın başına gelenler Aslıhan Malbora'nın tahtını sallıyor. Leyla'ın ölmesi durumunda Malbora diziden ayrılacak. Ancak başrol olduğu için Leyla'nın ölmesi beklenmiyor. Akıbeti netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

        ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

        Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenim için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü.

        Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Oyunculuğa 2017 yılında Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2018) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Son olarak Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynuyor.

        Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi filminde Zeynep karakterini canlandırdı. Oyuncu 1,67 boyundadır.
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