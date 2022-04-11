👨🏻‍⚖️HAKİM 2. BÖLÜM CANLI İZLE! 🎬11 Nisan atv dizisi HAKİM son bölüm kesintisiz - tek parça izle seçeneği!

atv ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Hakim, 2. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, arama motorlarında Hakim 2. bölümüyle ilgili bilgileri aratmaya başladı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde neler yaşanacağı da merak ediliyor. İşte ATV HAKİM dizisi canlı izleme seçenekleri...
HAKİM 2.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...