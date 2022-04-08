Taner ve Zahide’nin babaları ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda ölü dirildi, sır gibi saklanmış! O isim geri geldi! 59. bölümden itibaren...

Gönül Dağı dizisinde bilinmeyen sır 58 bölüm sonra açığa çıktı. TRT1'in iddialı dizisi Gönül Dağı yine heyecan dolu sahneleriyle çok konuşuldu. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ege Aydan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Eser Eyüboğlu gibi usta isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nda İrfan karakteri hem karakterlerde hem de izleyicilerde büyük şok yarattı. İlhami'nin İrfan'ın yaşadığını söylemesi üzerine başta Taner olmak üzere tüm aile neye uğradığını şaşırdı. Peki İrfan yeni bölümlerde ortaya çıkacak mı? Gerçekte yaşıyor mu?
GÖNÜL DAĞI 58. BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI KASIP KAVURDU
TRT1 ekranlarında iki sezon boyunca her bölümü ile başarıya imza atan Gönül Dağı dizi 58. yeni bölüm ile yine izleyiciye unutulmaz bir Cumartesi akşamı daha yaşattı.
Gönül Dağı dizisi son bölümde hem izleyiciye hem de karakterlere bir süpriz yaptı.
GÖNÜL DAĞI İRFAN KİM?
Taner ve Zahide'nin yıllar önce öldüğü sandığı babaları İrfan'ın yaşadığı iddia edildi. 59. Bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu.
Hatırlanacağı gibi Eser Eyüboğlu tarafından canlandırılan Selami karakterinin abisi İlhami ve yengesi Melahat sürpriz bir şekilde kadroya dahil olmuştu.
''BEN GEÇEN SENE ONU GÖRDÜM''
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanında İlhami'nin 'İrfan Emmi nerde ya o niye yok?' sözleri üzerine Düğüncü Muammer'in 'İrfan abim yıllar önce öldü ya' diyerek yanıt veriyor.
İlhami'nin 'Nasıl ya ben geçen sene gördüm Köln'deydi o ya' demesi üzerine Taner, ablası Zahide ve anneleri hayatlarının şokunu yaşarken büyük bir sırrın açığa çıktığı görüldü.
Gönül Dağı son bölümde yaşanan bu diyalogların ardından İrfan karakteriyle yeni bir ismin kadroya dahil olacağı iddia edildi.
İRFAN KARATERİ DİZİYE DAHİL OLACAK MI?
Yalnız şu anda bu ismin kim olduğuna dair hiçbir detay ise paylaşılmadı. İrfan karakterinin diziye nasıl katılacağı, Taner ve ailesinin ne gibi bir tepki vereceği ise en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı.