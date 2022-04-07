🔪MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON TARİHİ: Masterchef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Masterchef başvuru hattı FORM-VİDEO!

🔪MASTERCHEF YENİ SEZON HABERLERİ:Masterchef Türkiye'de yeni sezona çok az bir süre kaldı. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programına başvurular kısa bir zaman önce alınmaya başlandı. Mutfakta zaman geçirmeyi seven, yemek yapma konusunda iddiası olan, profesyonel olsun olmasın herkesi başvruru yapabiliyor. Yeni sezonda yarışmaya katılmak isteyen adaylar başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki Masterchef başvuruları başladı mı? MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON ne zaman? İşte yanıtları ve Masterchef başvuru hattı video...