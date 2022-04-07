🔪MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON TARİHİ: Masterchef başvuruları başladı mı, nasıl başvuru yapılır? Masterchef başvuru hattı FORM-VİDEO!

🔪MASTERCHEF YENİ SEZON HABERLERİ:Masterchef Türkiye'de yeni sezona çok az bir süre kaldı. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programına başvurular kısa bir zaman önce alınmaya başlandı. Mutfakta zaman geçirmeyi seven, yemek yapma konusunda iddiası olan, profesyonel olsun olmasın herkesi başvruru yapabiliyor. Yeni sezonda yarışmaya katılmak isteyen adaylar başvurular hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki Masterchef başvuruları başladı mı? MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON ne zaman? İşte yanıtları ve Masterchef başvuru hattı video...
MASTERCHEF 2022 YENİ SEZON NE ZAMAN?
Masterchef Türkiye'nin 2022 yılında yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Ağustos ayında ekranlara gelmeye başlamıştı.
Yeni sezon tarihi netleştiğinde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz. İşte başvurular hakkında detaylar...
MASTERCHEF BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Masterchef 2022 yeni sezon için başvurular alınmaya başlandı. Yarışmaya katılmak isteyenler, TV8'in internet sitesinde yer alan başvuru formunu dolduracak. Sonrasında ise çektikleri videoyu bu başvuruya yükleyecek.
Masterchef videolu başvuru sitesi linki: www.tv8basvuru.com
Masterchef Whatsapp videolu başvuru hattı numarası: 0549 890 88 88