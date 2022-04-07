Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarına müjde! Bir döneme damga vurmuştu! Özlem sona eriyor! Mayıs ayında başlıyor! Savcı Leyla...

Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla rolünü canlandıran Çiğdem Batur bomba bir proje ile karşımıza çıkacak. 2007 yayın hayatına başlayan fenomen dizi 300 yayınlanmıştı. ''Kendi gününde kendi saatinde'' sloganıyla hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi Pusu'da Necati Şaşmaz'ın canladırdığı Polat Alemdar karakterine can yoldaşlığı yapmıştı. Çiğdem Batur yeni projesiyle heyecan yarattı.