Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarına müjde! Bir döneme damga vurmuştu! Özlem sona eriyor! Mayıs ayında başlıyor! Savcı Leyla...

Kurtlar Vadisi Pusu hayranlarını sevindiren haber geldi. Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla rolünü canlandıran Çiğdem Batur bomba bir proje ile karşımıza çıkacak. 2007 yayın hayatına başlayan fenomen dizi 300 yayınlanmıştı. ''Kendi gününde kendi saatinde'' sloganıyla hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi Pusu'da Necati Şaşmaz'ın canladırdığı Polat Alemdar karakterine can yoldaşlığı yapmıştı. Çiğdem Batur yeni projesiyle heyecan yarattı.
KURTLAR VADİSİ PUSU HAYRANLARINA MÜJDE!
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Savcı Leyla'sından sevenlerine güzel haber geldi. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nın yıldız oyuncularından Çiğdem Batur sektöre hızlı bir giriş yaptı.
Batur, yönetmenliğini Hasan Gümet'in yaptığı, senaryosunu ise Özgür Özgülgün'ün üstlendiği ''Aşkın Saati 19:03'' isimli filmde rol alacak.
MAYIS AYINDA BAŞLIYOR!
Erkan Can, Serkan Keskin, Şinası Yurtsever ve Hayko Cepkin gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu filme Kurtlar Vadisi Pusu'nun Savcı Leyla'sı dahil oldu. Başarılı oyuncu Çiğdem Batur'la anlaşma yapıldığı ortaya çıkan film Aşkın Saati 19:03 Sowa Yapım imzasıyla yakın zamanda sinema salonlarında gösterime girecek.
Mayıs ayında çekimleri başlayacak olan filmde Beşiktaş takımına gönül veren ünlü isimlerin buluşacağı öğrenildi.