Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almıştı! Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Ne Züleyha, ne Gülten, ne de Saniye....

ÜMİT BESTE KARGIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA!

2015 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı günlük dizide Zeyno karakteriyle rol alan Ümit Beste Kargın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer oldu. Güzel oyuncunun hangi rolü oynacağı da belli oldu.

Prof. Pi Show, Bahar Noktası, Savaş, Kundakçı adlı tiyatro oyunlarıyla da tanınan Kargın, bundan böyle Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.