Acun Ilıcalı'nın projesinde yer almıştı! Bir Zamanlar Çukurova'ya bomba transfer! Ne Züleyha, ne Gülten, ne de Saniye....

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hülya Darcan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 131. bölümü ile Perşembe günü ATV ekranlarında olacak. Bir dönem Uğur Güneş, Vahide Gördüm Perçin, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, ve Murat Ünalmış'ın rol aldığı rekortmen dizi final iddiaları ile gündeme gelirken, yeni oyuncuların kadroya dahil edilmesi iddiaları da çürütüyor. İşte TV8'in günlük yayınlanan dizisinden Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan oyuncu hakkında bilgiler...
ÜMİT BESTE KARGIN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA!
2015 yılında TV 8 ekranlarında yayınlanan Aşkların En Güzeli adlı günlük dizide Zeyno karakteriyle rol alan Ümit Beste Kargın Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer oldu. Güzel oyuncunun hangi rolü oynacağı da belli oldu.
Prof. Pi Show, Bahar Noktası, Savaş, Kundakçı adlı tiyatro oyunlarıyla da tanınan Kargın, bundan böyle Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Zeynep karakterine hayat verecek.