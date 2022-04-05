Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi bu akşamki bölümüyle heyecan dolu dakikalar yaşattı. Safiye, Han ve Gülben kardeşlerin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide yine gözyaşları sel oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasıyla yerine gelen Aslıhan Gürbüz son bölümde alkış yağmuruna tutuldu. Canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ceylan'ın trafik kazası geçirmesi bir çok soruyu da gündeme taşıdı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı dizisi 65. bölümüyle yine ilgi odağı oldu.
Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Ceylan karakterinin trafik kazası geçirmesi akıllara İnci'yi getirdi. Han'ın eski eşi İnci de trafik kazası sonrası karnındaki bebeği ile hayatını kaybetmişti.
65. bölümde Ceylan'ın da kaza geçirdiği görülüyor. Han'ın koşarak yanına gitmesi ve Ceylan'ı kucaklayıp araçtan çıkarması duygu dolu anlara sebep oldu. Ancak Ceylan'ın ölüp ölmediği henüz bilinmiyor. Detaylar yeni bölümün ekrana gelmesiyle netlik kazanacak.
ASLIHAN GÜRBÜZ MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?
Masumlar Apartmanı'nın Ceylan Ongun'u Aslıhan Gürbüz geçtiğimiz Kasım ayında dizide dahil olmuştu.
Han'ın gizemli eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıran Gürbüz oyunculuğu ile beğeni toplamıştı. 65. bölümde senaryo gereği kaza geçiren Ceylan'ın son akıbeti henüz bilinmiyor. Aslıhan Gürbüz'ün de diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde ortaya çıkacak.