Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi bu akşamki bölümüyle heyecan dolu dakikalar yaşattı. Safiye, Han ve Gülben kardeşlerin hayat hikayesinin anlatıldığı dizide yine gözyaşları sel oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılmasıyla yerine gelen Aslıhan Gürbüz son bölümde alkış yağmuruna tutuldu. Canlandırdığı Ceylan karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Ceylan'ın trafik kazası geçirmesi bir çok soruyu da gündeme taşıdı. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan öldü mü? Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı dizisinde ayrıldı mı, neden ayrıldı?