Taner ve Zahide’nin babaları ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda ölü dirildi, sır gibi saklanmış! O isim geri geldi! 59. bölümden itibaren...

GÖNÜL DAĞI 58. BÖLÜMÜYLE ORTALIĞI KASIP KAVURDU

TRT1 ekranlarında iki sezon boyunca her bölümü ile başarıya imza atan Gönül Dağı dizi 58. yeni bölüm ile yine izleyiciye unutulmaz bir Cumartesi akşamı daha yaşattı.

Gönül Dağı dizisi son bölümde hem izleyiciye hem de karakterlere bir süpriz yaptı.

GÖNÜL DAĞI İRFAN KİM?

Taner ve Zahide'nin yıllar önce öldüğü sandığı babaları İrfan'ın yaşadığı iddia edildi. 59. Bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu.

Hatırlanacağı gibi Eser Eyüboğlu tarafından canlandırılan Selami karakterinin abisi İlhami ve yengesi Melahat sürpriz bir şekilde kadroya dahil olmuştu.